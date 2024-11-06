Израиль нанес мощный удар рядом с аэропортом Бейрута
Израильские истребители нанесли удары по южным районам Бейрута, находящимся вблизи международного аэропорта имени Рафика Харири, сообщает телеканал Al Jadeed.
Взрывы раздались в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Сообщается, что, несмотря на активность израильской авиации и мощные удары, аэропорт Бейрута продолжает свою работу в обычном режиме.
Директор аэропорта Фади аль-Хасан опроверг слухи, появившиеся в соцсетях после начала бомбардировки южных окраин Бейрута, что власти проводят эвакуацию персонала и пассажиров: «Информация в соцсетях о якобы поступивших по телефону угрозах с требованием закрытия аэропорта является ложной».