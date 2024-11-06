Новый зал дзюдо в Баладжарах

В связи с этим 6 ноября исполнительный вице-президент Федерации Рашад Расуллу, вице-президент Эльнур Мамедли, олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров и другие официальные лица посетили зал и ознакомились с созданными там условиями.

Наряду с «додзе» (тренировочный зал с татами) площадью 320 кв.м есть и оборудованная зона для физической подготовки площадью 75 кв.м. В зале постелены татами немецкой компании Zebra, которая является официальным поставщиком Международной федерации дзюдо. Также есть зона ожидания для родителей, комната для тренеров и раздевалки.

Рашад Расуллу отметил, что одним из основных направлений деятельности ACF является улучшение материально-технической базы существующих в стране залов дзюдо.

«Открытие соответствующего современным стандартам зала дзюдо в Баладжарах - одном из крупнейших бакинских поселков с населением более 50 тысяч человек - это очередной проект Федерации в данном направлении, - говорит исполнительный вице-президент. - Мы уверены, что открывшийся зал предоставит детям, подросткам и молодежи, проживающей в поселке, возможность эффективно провести свободное время».

С 2022 года Федерация обеспечила татами около 100 залов дзюдо в Баку и регионах. Всего было выделено 6500 татами. Это дало возможность бесплатно тренироваться 1300 спортсменам. Также при финансовой поддержке Федерации открыты региональные тренировочные центры в Сумгаите, Гяндже, Загатале и Гусаре, а также отремонтированы и сданы в эксплуатацию залы дзюдо в Агстафе, Сабирабаде, Газахе, селе Агалы Зангиланского района и поселке Зиря города Баку.

В следующем году в соответствии с программой Федерации планируется предоставить еще 4000 татами примерно 50 залам, а также открыть новые залы дзюдо в Имишли, Шабране, Гахе и ряде других районов.