Кремль: Америка может «быстро» остановить войну...

США могли бы очень быстро закончить «военный конфликт» в Украине, так как они «прямо или косвенно» вовлечены в него. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Избранный сегодня президентом республиканец Дональд Трамп говорил ранее, что в случае прихода к власти смог бы остановить войну в Украине за 24 часа.

«Наверное, не надо лукавить, важно, что выборы завершились в Америке. Почему это важно? Кто-то во время предвыборной кампании говорил про войну, кто-то говорил о мире и о том, что быстро установит мир. А Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро, потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт», — сказал Песков журналистам.

По его мнению, если какие-то страны предлагают мирные инициативы по войне в Украине, это надо приветствовать.

Комментируя предвыборные обещания Трампа, представитель Кремля сказал, что Россия будет судить по действиям, предпринимаемым властями США. Он также назвал неуместными «эвентуальные рассуждения» о планах остановить войну в Украине.