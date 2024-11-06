Очередной саммит тюркских стран пройдет в Азербайджане
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12-й саммит лидеров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Азербайджане. Данное решение принято сегодня по итогам 11-го заседания Совета глав государств ОТГ в столице Кыргызстана.
Согласно Бишкекской декларации, лидеры стран организации утвердили проведение в 2025 году саммита в Азербайджане и неформального саммита ОТГ в Венгрии.
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