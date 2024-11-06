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Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Очередной саммит тюркских стран пройдет в Азербайджане

21:14 521

12-й саммит лидеров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Азербайджане. Данное решение принято сегодня по итогам 11-го заседания Совета глав государств ОТГ в столице Кыргызстана.

Согласно Бишкекской декларации, лидеры стран организации утвердили проведение в 2025 году саммита в Азербайджане и неформального саммита ОТГ в Венгрии.

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