USD 1.7000
EUR 1.8342
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

У Нетаньяху был «теплый и сердечный» разговор с Трампом

21:18 376

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду в телефонном разговоре поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, обсудил с ним израильскую безопасность и тему Ирана.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

«Премьер-министр поздравил Трампа с победой на выборах, и они договорились вместе работать над обеспечением безопасности Израиля. Они также говорили об иранской угрозе», - отмечается в заявлении канцелярии премьера.

По ее данным, Нетаньяху был одним из первых мировых лидеров, которые позвонили Трампу, разговор был «теплым и сердечным».

В сообщении канцелярии сказано, что в ответ на поздравление Нетаньяху Трамп пожелал Израилю новых успехов в войне на севере и на других фронтах.

Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу
Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу обновлено 21:40
21:40 2141
Застрелился азербайджанский военнослужащий
Застрелился азербайджанский военнослужащий
21:23 869
Кремль: Америка может «быстро» остановить войну...
Кремль: Америка может «быстро» остановить войну...
20:59 1328
Новый зал дзюдо в Баладжарах
Новый зал дзюдо в Баладжарах ФОТО
20:57 580
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол главная тема
17:52 4637
Когда Трамп позвонит Путину?
Когда Трамп позвонит Путину? главный вопрос; все еще актуально
11:12 6767
Худший день евро
Худший день евро
19:39 3256
Алиев поздравил Трампа с победой
Алиев поздравил Трампа с победой новость дополнена
15:23 8081
Сенсационное заявление Фидана: «После выборов в США...»
Сенсационное заявление Фидана: «После выборов в США...»
17:22 7012
Помощник Путина ждет Трампа в Баку
Помощник Путина ждет Трампа в Баку
16:21 6928
Российский миллиардер прогнозирует обрушение нефти после победы Трампа
Российский миллиардер прогнозирует обрушение нефти после победы Трампа
14:40 5130

ЭТО ВАЖНО

Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу
Харрис и Байден готовят заявление и звонок Трампу обновлено 21:40
21:40 2141
Застрелился азербайджанский военнослужащий
Застрелился азербайджанский военнослужащий
21:23 869
Кремль: Америка может «быстро» остановить войну...
Кремль: Америка может «быстро» остановить войну...
20:59 1328
Новый зал дзюдо в Баладжарах
Новый зал дзюдо в Баладжарах ФОТО
20:57 580
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол главная тема
17:52 4637
Когда Трамп позвонит Путину?
Когда Трамп позвонит Путину? главный вопрос; все еще актуально
11:12 6767
Худший день евро
Худший день евро
19:39 3256
Алиев поздравил Трампа с победой
Алиев поздравил Трампа с победой новость дополнена
15:23 8081
Сенсационное заявление Фидана: «После выборов в США...»
Сенсационное заявление Фидана: «После выборов в США...»
17:22 7012
Помощник Путина ждет Трампа в Баку
Помощник Путина ждет Трампа в Баку
16:21 6928
Российский миллиардер прогнозирует обрушение нефти после победы Трампа
Российский миллиардер прогнозирует обрушение нефти после победы Трампа
14:40 5130
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться