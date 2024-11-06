У Нетаньяху был «теплый и сердечный» разговор с Трампом

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду в телефонном разговоре поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, обсудил с ним израильскую безопасность и тему Ирана.

«Премьер-министр поздравил Трампа с победой на выборах, и они договорились вместе работать над обеспечением безопасности Израиля. Они также говорили об иранской угрозе», - отмечается в заявлении канцелярии премьера.

По ее данным, Нетаньяху был одним из первых мировых лидеров, которые позвонили Трампу, разговор был «теплым и сердечным».

В сообщении канцелярии сказано, что в ответ на поздравление Нетаньяху Трамп пожелал Израилю новых успехов в войне на севере и на других фронтах.