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Застрелился азербайджанский военнослужащий

21:23 870

В военную прокуратуру Агдамского района поступила информация о самоубийстве военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны рядового Анара Йолчу оглу Гусейнова.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший помощник военного прокурора старший советник юстиции Фирад Алиев.

На основании поступившей информации сотрудниками военной прокуратуры Агдамского района и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие значение для дела, выполнены другие процессуальные действия. В военной прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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