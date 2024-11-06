Застрелился азербайджанский военнослужащий
В военную прокуратуру Агдамского района поступила информация о самоубийстве военнослужащего одной из воинских частей Министерства обороны рядового Анара Йолчу оглу Гусейнова.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший помощник военного прокурора старший советник юстиции Фирад Алиев.
На основании поступившей информации сотрудниками военной прокуратуры Агдамского района и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие значение для дела, выполнены другие процессуальные действия. В военной прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.