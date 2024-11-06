Северокорейские военные уже участвовали в боях в Курской области

Северокорейские военные в последние дни участвовали в боях в Курской области , сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. Один из собеседников агентства сказал, что бой был 4 ноября.

Источники Reuters не сообщили, были ли потери со стороны военных КНДР, они не смогли предоставить какие-либо подробности.

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью южнокорейскому телеканалу KBS говорил: «Мы фиксируем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что за несколько недель будет большее количество боевых столкновений».

4 ноября газета Financial Times писала, что украинские войска впервые открыли огонь по северокорейским солдатам в боевых действиях в Курской области. Издание ссылалось на высокопоставленного сотрудника украинской разведки, который подтверждал факт боестолкновения, но также отказывался сообщить подробности.