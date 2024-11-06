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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

13 лет колонии за 50 евро для ВСУ

21:56 1255

Мосгорсуд приговорил 34-летнего Александра Крайчика к 13 годам колонии строгого режима по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщила «Медиазона».

По версии следствия, 26 февраля 2022 года Крайчик перевел 50 евро на счет в Deutsche Bundesbank, открытый для сбора денег в поддержку армии Украины.

Спустя год, в апреле 2023-го, к нему пришли с обыском и изъяли телефон. В тот раз его не задержали, и он попытался уехать, однако был задержан в аэропорту Внуково перед вылетом в Стамбул, пишет «Медиазона».

Сначала его арестовали на пять суток по статье о мелком хулиганстве – якобы в аэропорту ругался матом. Затем еще три раза подряд арестовывали по протоколам о хулиганстве и неповиновении полицейскому. 10 июня его должны были отпустить, но его сразу же задержали снова – уже сотрудники ФСБ. Позже стало известно, что Крайчик находится в СИЗО в Перми по делу о госизмене

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