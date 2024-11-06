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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Лукашенко Трампу: «Сердечно поздравляю с возвращением на должность президента»

22:01 759

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

«Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки», - цитирует Интерфакс сообщение, опубликованное на сайте президента Беларуси.

«Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю Вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой», - написал Лукашенко.

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