Лукашенко Трампу: «Сердечно поздравляю с возвращением на должность президента»
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.
«Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки», - цитирует Интерфакс сообщение, опубликованное на сайте президента Беларуси.
«Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением Вашего личного подвига. Вы его совершили прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю Вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой», - написал Лукашенко.