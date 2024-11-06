Диверсия на железной дороге в России

Управление ФСБ по Башкортостану возбудило уголовное дело о диверсии после схода 22 вагонов с углем под Уфой. Инцидент произошел 3 ноября, передает «Коммерсант».

Предварительно установлено, что сход произошел в результате взрыва. Само устройство, как полагают следователи, заложили на хребтовой балке под люком одного из вагонов. Экспертиза установила, что для подрыва использовали бризантное взрывчатое вещество. Предполагаемого преступника задержали через два дня. Подозреваемым оказался 31-летний житель Ставропольского края.

В грузовом составе было 74 вагона. При сходе вагонов было повреждено три контактных столба.