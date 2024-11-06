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Трамп возвращается в Белый дом
Новость дня
Трамп возвращается в Белый дом

Победа Трампа обвалила цены на сырье

22:20 1332

Мировые рынки сырья дрогнули в среду после того, как стало известно, что Дональд Трамп возвращается в Белый дом, пишет The Moscow Times.

Так, фьючерсы на нефть Brent падали на 2,6%, или почти на $2, до $73,34 за баррель, но сократили потери после открытия американских бирж.

Котировки меди обвалились на 4,2%, до $9191 за тонну, палладий подешевел на 1,8%, до $1043 за унцию. Цены на никель снижались на 1,5%, до $15885 за тонну, но отыграли потери.

В крутое пике отправился и рынок драгоценных металлов: фьючерсы на золото потеряли 2,7% и опускались до $2675 за унцию. Контракты на серебро потеряли 3,8%, опустившись до $31,23 за унцию.

«Если у нас будет сценарий «Трамп 2.0», то, скорее всего, мы увидим тарифы на китайские товары, что негативно скажется на металлах, поскольку Китай является крупным потребителем меди, железной руды и стали. Нефть снижается из-за опасений по поводу экономического роста, поскольку тарифы не способствуют общему мировому спросу», — объясняет аналитик Saxo Bank Уле Хансен.

Драгоценные металлы падают на фоне укрепления доллара, указывает Хансен: тарифы Трампа подстегнут инфляцию, а значит Федеральной резервной системе, возможно, придется притормозить снижение процентных ставок.

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