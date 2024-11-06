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Трамп возвращается в Белый дом
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Трамп возвращается в Белый дом

Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис

22:59 451

Во время выборов президента США американские арабы активнее поддерживали республиканца Дональда Трампа, а евреи - демократа Камалу Харрис.

По данным эмиратской газеты Aletihad News Center, американцы арабского происхождения обеспечили Трампу победу в «колеблющемся» штате Мичиган, где проживает десятая часть всей арабской диаспоры в США - 400 тысяч человек. Проголосовать за республиканца их побудило недовольство политикой Джо Байдена на Ближнем Востоке и отношение к военным операциям Израиля в секторе Газа и Ливане.

В то же время проводящая экзит-поллы организация National Election Pool сообщила, что 79% опрошенных евреев голосовали за Харрис и только 21% - за Трампа. Это самая слабая поддержка республиканцев евреями за 24 года. А по данным канала Fox News, который провел свой анализ предпочтений избирателей в день выборов, 67% евреев проголосовали за Харрис по сравнению с 31% за Трампа.

Согласно опросу Fox, в Пенсильвании, где проживает около 300 000 избирателей-евреев, за Харрис проголосовали 70% евреев. По данным опроса Консорциума национальных СМИ, в ключевых штатах 77% избирателей-евреев проголосовали там за Харрис, а за Трампа - 22%.

За последние десятилетия от 20% до 30% американских евреев поддерживали на национальных выборах республиканцев. Однако большинство американских евреев, за исключением ультраортодоксов, всегда голосовали за демократов.

Немецкое издание Der Spiegel заявило, что победу Трампу принесли латиноамериканцы, молодежь и женщины. Хотя Трамп постоянно обещает выдворить нелегальных латиноамериканских мигрантов и достроить стену на границе с Мексикой, 45% латиноамериканцев с паспортом США проголосовали за него, 25% - за Харрис. В 2020 году Трампа поддержали 32% латиноамериканцев.

Среди женщин, по предварительным данным, Трамп набрал даже больше, чем среди мужчин. Хотя Харрис целилась в эту аудиторию с темой абортов. Среди людей без высшего образования у Трампа также еще больше выросла поддержка. У Харрис же была большая поддержка среди темнокожих.

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