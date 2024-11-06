Если мир между Баку и Ереваном близок, то почему Лавров срывает?..

В последние дни наблюдается активизация вокруг проекта мирного соглашения и процесса делимитации границ между Азербайджаном и Арменией. Чему, судя по всему, способствовали первая за долгое время встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшаяся в кулуарах саммита БРИКС в Казани, и последовавшие затем прямые переговоры лидеров двух стран с участием министров иностранных дел Мирзояна и Байрамова. Вслед за этим был завершен процесс ратификации регламента, подписанного 30 августа 2024 года. Как известно, он определяет принципы дальнейших переговоров по делимитации и демаркации границ между двумя странами и вступил в силу с 1 ноября.

В тот же день состоялась очередная встреча правительственных комиссий во главе с вице-премьерами Армении и Азербайджана, ответственными за делимитацию и демаркацию. И уже затем между Министерствами иностранных дел обеих стран была завершена работа над одиннадцатым пакетом предложений по проекту мирного соглашения. Напомним, что 5 ноября Азербайджан передал армянской стороне свою позицию по этому пакету предложений. Более того, не исключено, что стороны могут начать прямые переговоры по вопросу деблокирования так называемого «Зангезурского коридора». Во всяком случае, в Ереване заявляют, что в Баку положительно восприняли предложение армянской стороны о применении упрощенного погранично-таможенного режима на этом транспортном коридоре. Отметим также, что всплеск активности на армяно-азербайджанском треке вызвало письмо теперь уже бывшего президента США Джозефа Байдена, направленное в середине октября президенту Алиеву и премьер-министру Пашиняну, в котором Байден призвал стороны завершить работу над мирным соглашением и подписать его до конца нынешнего года.

На самом же деле, еще до письма Байдена и Баку, и Ереван неоднократно подчеркивали, что работа над проектом мирного соглашения завершена на 80 процентов, и что из шестнадцати пунктов документа тринадцать уже согласованы. Как заявляют армянские официальные лица, оставшиеся три пункта «частично согласованы». В связи с чем премьер-министр Пашинян призвал азербайджанскую сторону подписать согласованные пункты немедленно, а несогласованные отложить «на потом». Как и следовало ожидать, в Баку восприняли это предложение, как несерьезное, и призвали армянскую сторону устранить главную преграду на пути к достижению миру — зафиксированные в Конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану, касающиеся Карабаха. В тот момент казалось, что мир между двумя странами невозможен, как минимум, до изменения Конституции Армении. Однако недавний всплеск активности в армяно-азербайджанских контактах вызвал у аналитиков сдержанный оптимизм по поводу скорого достижения мира. И вот в момент, когда обе стороны добиваются ощутимых результатов и уже начали определять границы в формате прямых переговоров, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном еще очень далек. Прозрачно намекнув на внешнюю поддержку Западом идеи прямых переговоров между Баку и Ереваном, глава МИД РФ отметил, что «все попытки коллективного Запада вытеснить Россию из отношений между Баку и Ереваном лишь усиливают угрозы безопасности в регионе». А потому он призвал «исключить внешнее влияние на мирный процесс между Арменией и Азербайджаном» и подчеркнул важность решения этого вопроса «в кругу дружественных стран Южного Кавказа и соседних государств-партнеров».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва «приветствует» значительный прогресс, достигнутый в рамках азербайджано-армянского мирного процесса, но, «учитывая многолетнюю вражду, военные действия и жертвы с обеих сторон, в Москве понимают, насколько непросто Баку и Еревану добиться подвижек в нормализации». При этом Лавров добавил, что «все это [достижение мира] требует не только значительных усилий сторон в поиске взаимоприемлемых решений, но и времени». «По этой причине, - добавил Лавров, мы, в отличие от западных псевдопосредников, не подталкиваем партнеров к поспешному заключению мирного договора. Уверены, что скороспелый мир без комплексного учета позиций Баку и Еревана, а также реалий на земле, не приведет ни к чему хорошему, а напротив, создаст дополнительные риски напряженности и потенциальной эскалации конфликта». В тот же день президент Путин также затронул тему урегулирования армяно-азербайджанских отношений. В отличие от Лаврова, президент РФ не говорил о «попытках Запада вытеснить Россию из процесса», но подчеркнул, что «решение всех вопросов между сторонами возможно в рамках трехсторонних соглашений, достигнутых при участии Москвы». Этот тезис Владимир Путин обосновывает тем, что Москва «сделала и будет делать все для урегулирования отношений между Ереваном и Баку, для прочного мира на Южном Кавказе». А на церемонии вручения верительных грамот послом Армении в РФ Гургеном Арсеняном, президент России заявил, что продолжит всячески поддерживать работу над мирным договором, демаркацией границы и разблокировкой транспортных коммуникаций в соответствии с трехсторонними соглашениями на высшем уровне, заключенными в 2020-2022 годах. «Не могу не выразить удовлетворение тем, что лидеры Азербайджана и Армении воспользовались площадкой саммита БРИКС и провели важный разговор по принципиальным вопросам с целью достижения прочного мира», — подчеркнул Владимир Путин.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, страна которого, хоть и не участвует напрямую в переговорах между Азербайджаном и Арменией, но обладает значительным влиянием в регионе, выразил противоположное мнение. По его словам, Армения и Азербайджан как раз-таки очень близки к соглашению о мире. «Мы активно поддерживаем переговорный процесс и рады видеть, что стороны идут к договоренности, - сказал Фидан в интервью турецким СМИ. - Недавние шаги по вопросу границы (имеется в виду делимитация армяно-азербайджанской границы - ред.) — яркий пример этого прогресса». Министр вновь связал нормализацию армяно-турецких отношений с итогами переговоров Еревана и Баку, подчеркнув, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном откроет путь к налаживанию отношений между Ереваном и Анкарой. По словам Хакана Фидана, Анкара рассматривает мирное урегулирование, как принципиально важный фактор стабильности на Южном Кавказе. Словом, в то время, как в Баку, Ереване, Анкаре и на Западе говорят о возможно скором достижении мира между Арменией и Азербайджаном, в Москве (или, как минимум, на Смоленской площади) придерживаются прямо противоположного мнения.

Интересно, что вопрос урегулирования отношений между Баку и Ереваном обсуждался накануне на встрече в Париже президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В официальном сообщении Елисейского дворца говорится, что Макрон и Токаев полностью поддерживают процесс нормализации между Баку и Ереваном и призывают лидеров двух стран к скорейшему подписанию мирного соглашения. По мнению Макрона и Токаева, мирное соглашение между Ереваном и Баку позволит установить в регионе справедливый и стабильный мир при уважении к территориальной целостности обоих государств и соблюдении соглашений Алма-Атинской декларации. Президенты Франции и Казахстана подчеркнули важность стабильности на Южном Кавказе для развития Транскаспийского или «Срединного» международного транспортного маршрута. Отметим, что в апреле нынешнего года Алма-Ата принимала первые прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. И хотя Казахстан не претендует на посредническую роль, но, будучи стороной, заинтересованной в достижении мира в регионе, он предлагает свою территорию для армяно-азербайджанского диалога в качестве нейтральной площадки.