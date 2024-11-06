Новая серия: у гостей по усам течет мед и вино

Чем замечательны американские президентские выборы, так это тем, насколько долго проходит избирательная кампания. Главу Белого дома избирают всего на четыре года, и уже на третий год начинается новый раунд борьбы за его место. Так, Камала Харрис на предыдущих президентских выборах выдвинула свою кандидатуру уже в январе 2019 года, без малого за два года до финального голосования. Та попытка тоже вышла неудачной, в марте 2020 года она заявила о выходе из гонки. Нынешняя кампания, пожалуй, самая длинная в истории. Отсчет можно вести с 2015 года, когда Дональд Трамп заявил о своем участии в президентских выборах, и с тех пор был главным их участником: в кампаниях 2016 года, неудачной для себя 2020 года и триумфальной нынешней. На протяжении всех этих лет с ним, наглым выскочкой, сначала боролись конкуренты из Республиканской партии, а потом с разным успехом его пытались сковырнуть демократы, не оставляя в покое и в межвыборный период. Три компании подряд – это уже выдающееся достижение, а убедительная победа после всего того, что он все эти годы вытворял и ляпал - что-то неимоверное.

Одна из самых труднообъяснимых черт Трампа и залог его успеха – знаменитая «тефлоновость»: к нему будто ничего не пристает. И он прекрасно осознавал это еще в начале головокружительной политической карьеры. Легендарную фразу о том, что он может выйти на Пятую авеню, устроить стрельбу и не потерять голоса избирателей, Трамп выдал в январе 2016 года. И почти все, кроме собственно стрельбы по толпе, было и только прибавило ему голосов. Нынче он впервые выиграл и в общенациональном зачете, не только по голосам избирателей штатов. Говоря о том, что завершившаяся президентская кампания берет истоки почти десять лет назад, нужно не забывать и сторону оппонентов. Дональд Трамп с тех самых давних пор вел непрерывное сражение с «коллективным» Обамой: собственно Бараком и его аватарами – Хиллари Клинтон, Джо Байденом и Камалой Харрис. Кстати, Камала в определенном смысле объединила в себе черты Обамы, Клинтон и Байдена: по цвету первого, по полу второй и по позиции в ближнем кругу президента второй и третьего, разве что Хиллари была главой Госдепа, а не вице-, как Байден и Харрис. И то, что в этой драке победил в итоге он, сильно потрепанный и постаревший, очевидным образом говорит о том, что его противники так и не поняли, в чем его сила и в чем их слабость.

Теперь, задним числом, уже можно предположить, что исход кампании решил Джо Байден. Если бы он заранее ушел в сторону, в Демпартии прошли бы острые праймериз, которые выявили бы кого-то поярче и поинтересней Камалы, Трамп бы не вытянул победу против младшего задорного соперника. Харрис фактически назначили финалисткой, минуя отборочный тур, что само по себе было не очень, но еще больше многих задело долгое вранье по поводу якобы хороших кондиций Байдена. По поводу состояния экономики избиратель может заблуждаться, но собственным глазам он привык верить. Ну и сама Камала до конца кампании так и осталась продолжением Байдена и тем самым персонифицировала статус-кво. Это устраивало далеко не всех. Трамп предлагал изменения, изменения набрали больше голосов. Именно потому, что мы являемся зрителями этого политического сериала столько лет, вынуждает так эмоционально реагировать на результаты очередной захватывающей серии: полпланеты поневоле вовлечено в сюжет и следит за судьбой персонажей.