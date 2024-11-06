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Алиев поздравил Трампа с победой
Новость дня
Алиев поздравил Трампа с победой

Байдена уже обвиняют в поражении Харрис

6 ноября 2024, 23:41 976

Некоторые демократы США возлагают ответственность за проигрыш Камалы Харрис Дональду Трампу на президента Джо Байдена, сообщает CNN.

«Байден будет нести большую ответственность за это. И, честно говоря, он должен», – сказал телеканалу высокопоставленный представитель кампании Харрис.

Для многих вина Байдена за возвращение Трампа в Белый дом уходит корнями в решение баллотироваться на второй срок, вместо того чтобы выполнить свое предвыборное обещание 2020 года быть «переходным» президентом. Если бы Байден решил не баллотироваться на следующие четыре года, в Белом доме, уверяют демократы, состоялись бы серьезные демократические праймериз, на которых был бы избран следующий кандидат от партии, а вместе с тем и время для этого кандидата на организацию и проведение собственной кампании.

Байден был вынужден выйти из гонки за несколько месяцев до дня выборов, и Харрис пришлось вести необычно урезанную кампанию. Партия так и не получила возможности решить, жалуется чиновник, была ли вице-президент на самом деле сильнейшим кандидатом, которого можно было бы выдвинуть против Трампа.

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