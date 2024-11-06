Байдена уже обвиняют в поражении Харрис

Некоторые демократы США возлагают ответственность за проигрыш Камалы Харрис Дональду Трампу на президента Джо Байдена, сообщает CNN.

«Байден будет нести большую ответственность за это. И, честно говоря, он должен», – сказал телеканалу высокопоставленный представитель кампании Харрис.

Для многих вина Байдена за возвращение Трампа в Белый дом уходит корнями в решение баллотироваться на второй срок, вместо того чтобы выполнить свое предвыборное обещание 2020 года быть «переходным» президентом. Если бы Байден решил не баллотироваться на следующие четыре года, в Белом доме, уверяют демократы, состоялись бы серьезные демократические праймериз, на которых был бы избран следующий кандидат от партии, а вместе с тем и время для этого кандидата на организацию и проведение собственной кампании.

Байден был вынужден выйти из гонки за несколько месяцев до дня выборов, и Харрис пришлось вести необычно урезанную кампанию. Партия так и не получила возможности решить, жалуется чиновник, была ли вице-президент на самом деле сильнейшим кандидатом, которого можно было бы выдвинуть против Трампа.