«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку

В России работники одной из кузбасских шахт собираются начать забастовку из-за того, что не получили заработную плату, пишут СМИ.

Крайние сроки выплаты зарплаты дважды прошли, денег шахтеры «Инской» не получили. Работники предприятия готовы были начать забастовку 6 ноября, однако закон обязует их уведомлять о начале забастовки за пять дней.