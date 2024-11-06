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«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку

6 ноября 2024, 23:55 810

В России работники одной из кузбасских шахт собираются начать забастовку из-за того, что не получили заработную плату, пишут СМИ.

Крайние сроки выплаты зарплаты дважды прошли, денег шахтеры «Инской» не получили. Работники предприятия готовы были начать забастовку 6 ноября, однако закон обязует их уведомлять о начале забастовки за пять дней.

Работники шахты «Инская» уже четыре месяца не получают зарплату. Руководство предприятия пообещали Минэнерго России погасить долги до 28 октября, потом были озвучены новые сроки – 4 ноября. Но денег шахтеры так и не получили.

Российский экономический аналитик Анатолий Несмиян указывает, что проблемы в угольной отрасли России вызваны серьезными убытками, которые угольные компании понесли из-за санкций и потери традиционных рынков. Санкции не только ограничили экспорт, но и привели к опасениям крупнейших мировых покупателей угля, которые избегают риска вторичных санкций. На фоне переизбытка угля на мировом рынке такие производители, как Австралия, быстро увеличивают поставки в Китай и Индию, вытесняя Россию. По мнению эксперта, российская угольная отрасль оказалась в тяжелой ситуации. Даже если санкции будут смягчены, вернуть доступ к важнейшим рынкам Китая, Индии и Турции будет крайне непросто, а условия торговли изменятся не в пользу России.

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