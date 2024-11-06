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Алиев поздравил Трампа с победой
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Алиев поздравил Трампа с победой

Венесуэла надеется на «добрые отношения» с Трампом

00:05 287

Власти Венесуэлы поздравили Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и выразили надежду на развитие добрых отношений между двумя странами.

«Каракас всегда готов к поддержанию добрых отношений с американской администрацией. Эти взаимоотношения должны быть проникнуты духом диалога, уважения и здравомыслия», - говорится в сообщении, опубликованном в среду в телеграм-канале МИД Венесуэлы.

«Народ Венесуэлы поддерживает исторические связи с народом США, с которым мы стремимся идти путем мира и социальной справедливости, где нет места войне, шантажу и дискриминации и где сотрудничество и взаимоуважение между народами являются нормой в отношениях», - отмечается в тексте.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду на то, что будущая администрация США не будет обращать пристального внимания на «провальную экстремистскую политику» венесуэльской оппозиции.

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