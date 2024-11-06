USD 1.7000
EUR 1.8342
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Алиев поздравил Трампа с победой
Новость дня
Алиев поздравил Трампа с победой

Минюст может прекратить уголовные дела против Трампа

00:25 292

Минюст США собирается прекратить уголовное преследование победившего на выборах президента Дональда Трампа, сообщают NBC и CNN со ссылкой на источники.

Такое намерение нужно, чтобы «соблюсти давнюю политику ведомства, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности», отмечает NBC.

Незадолго до выборов специальный прокурор Джек Смит активизировал свою деятельность по делу о вмешательстве Трампа в выборы, но теперь Минюст «смирился», что разбирательств ни по делу о штурме Капитолия, ни по делу о хранении секретных документов в его резиденции во Флориде не состоится. Продолжать расследования в течение нескольких недель до его вступления в должность 20 января будущего года бессмысленно, сказали источники.

Пока сам механизм прекращения преследования не определен, решать это будет Смит. Неясно, будет ли грозить Трампу преследование после его второго срока и как быть с доказательствами и с другими фигурантами дел. Команда юристов победителя оценивает, как прийти к полному завершению разбирательств против него. В частности, ближайшая задача — добиться отсрочки слушания 26 ноября в Нью-Йорке (по делу с участием порноактрисы Сторми Дэниелс) на неопределенный срок или его отмены.

«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
6 ноября 2024, 23:55 812
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой обновлено 23:45
6 ноября 2024, 23:45 5390
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть!
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть! наш обзор
6 ноября 2024, 20:20 4572
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
6 ноября 2024, 22:59 1278
Рекордный рост доллара
Рекордный рост доллара обновлено 22:39
6 ноября 2024, 22:39 8077
Подробности атаки Украины на порт в Каспийском море
Подробности атаки Украины на порт в Каспийском море добавлено видео; обновлено 22:34
6 ноября 2024, 22:34 7292
Победа Трампа обвалила цены на сырье
Победа Трампа обвалила цены на сырье
6 ноября 2024, 22:20 2119
Застрелился азербайджанский военнослужащий
Застрелился азербайджанский военнослужащий
6 ноября 2024, 21:23 3330
Кремль: Америка может «быстро» остановить войну...
Кремль: Америка может «быстро» остановить войну...
6 ноября 2024, 20:59 3354
Новый зал дзюдо в Баладжарах
Новый зал дзюдо в Баладжарах ФОТО
6 ноября 2024, 20:57 1363
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол главная тема
6 ноября 2024, 17:52 5521

ЭТО ВАЖНО

«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
6 ноября 2024, 23:55 812
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой обновлено 23:45
6 ноября 2024, 23:45 5390
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть!
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть! наш обзор
6 ноября 2024, 20:20 4572
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
6 ноября 2024, 22:59 1278
Рекордный рост доллара
Рекордный рост доллара обновлено 22:39
6 ноября 2024, 22:39 8077
Подробности атаки Украины на порт в Каспийском море
Подробности атаки Украины на порт в Каспийском море добавлено видео; обновлено 22:34
6 ноября 2024, 22:34 7292
Победа Трампа обвалила цены на сырье
Победа Трампа обвалила цены на сырье
6 ноября 2024, 22:20 2119
Застрелился азербайджанский военнослужащий
Застрелился азербайджанский военнослужащий
6 ноября 2024, 21:23 3330
Кремль: Америка может «быстро» остановить войну...
Кремль: Америка может «быстро» остановить войну...
6 ноября 2024, 20:59 3354
Новый зал дзюдо в Баладжарах
Новый зал дзюдо в Баладжарах ФОТО
6 ноября 2024, 20:57 1363
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол главная тема
6 ноября 2024, 17:52 5521
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться