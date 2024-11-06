Минюст может прекратить уголовные дела против Трампа

Такое намерение нужно, чтобы «соблюсти давнюю политику ведомства, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к ответственности», отмечает NBC.

Незадолго до выборов специальный прокурор Джек Смит активизировал свою деятельность по делу о вмешательстве Трампа в выборы, но теперь Минюст «смирился», что разбирательств ни по делу о штурме Капитолия, ни по делу о хранении секретных документов в его резиденции во Флориде не состоится. Продолжать расследования в течение нескольких недель до его вступления в должность 20 января будущего года бессмысленно, сказали источники.

Пока сам механизм прекращения преследования не определен, решать это будет Смит. Неясно, будет ли грозить Трампу преследование после его второго срока и как быть с доказательствами и с другими фигурантами дел. Команда юристов победителя оценивает, как прийти к полному завершению разбирательств против него. В частности, ближайшая задача — добиться отсрочки слушания 26 ноября в Нью-Йорке (по делу с участием порноактрисы Сторми Дэниелс) на неопределенный срок или его отмены.