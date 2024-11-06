USD 1.7000
EUR 1.8342
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Алиев поздравил Трампа с победой
Новость дня
Алиев поздравил Трампа с победой

Детям Трампа не видать должностей в администрации США

00:34 360

Дональд Трамп, победивший на выборах в США, сообщил, что его дети не будут назначены на должности в новой администрации, сообщает NBC News.

«Трамп заявил, что не включит своих детей в свою новую администрацию, в отличие от своего первого срока на посту, когда его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер были ключевыми советниками», — сообщает канал.

В сообщении приводятся слова новоизбранного лидера, заявившего, что опыт работы его дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера в качестве ключевых советников во время его первого президентского срока был слишком болезненным для них, и семья «прошла через ад» из-за того, что они были вовлечены в политические процессы.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, и Трамп объявил себя победителем, представляя Республиканскую партию. Демократическая партия представила на выборах вице-президента Камалу Харрис.

«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
6 ноября 2024, 23:55 814
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой обновлено 23:45
6 ноября 2024, 23:45 5392
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть!
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть! наш обзор
6 ноября 2024, 20:20 4574
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
6 ноября 2024, 22:59 1281
Рекордный рост доллара
Рекордный рост доллара обновлено 22:39
6 ноября 2024, 22:39 8084
Подробности атаки Украины на порт в Каспийском море
Подробности атаки Украины на порт в Каспийском море добавлено видео; обновлено 22:34
6 ноября 2024, 22:34 7298
Победа Трампа обвалила цены на сырье
Победа Трампа обвалила цены на сырье
6 ноября 2024, 22:20 2122
Застрелился азербайджанский военнослужащий
Застрелился азербайджанский военнослужащий
6 ноября 2024, 21:23 3337
Кремль: Америка может «быстро» остановить войну...
Кремль: Америка может «быстро» остановить войну...
6 ноября 2024, 20:59 3357
Новый зал дзюдо в Баладжарах
Новый зал дзюдо в Баладжарах ФОТО
6 ноября 2024, 20:57 1364
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол главная тема
6 ноября 2024, 17:52 5522

ЭТО ВАЖНО

«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
6 ноября 2024, 23:55 814
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой обновлено 23:45
6 ноября 2024, 23:45 5392
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть!
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть! наш обзор
6 ноября 2024, 20:20 4574
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
6 ноября 2024, 22:59 1281
Рекордный рост доллара
Рекордный рост доллара обновлено 22:39
6 ноября 2024, 22:39 8084
Подробности атаки Украины на порт в Каспийском море
Подробности атаки Украины на порт в Каспийском море добавлено видео; обновлено 22:34
6 ноября 2024, 22:34 7298
Победа Трампа обвалила цены на сырье
Победа Трампа обвалила цены на сырье
6 ноября 2024, 22:20 2122
Застрелился азербайджанский военнослужащий
Застрелился азербайджанский военнослужащий
6 ноября 2024, 21:23 3337
Кремль: Америка может «быстро» остановить войну...
Кремль: Америка может «быстро» остановить войну...
6 ноября 2024, 20:59 3357
Новый зал дзюдо в Баладжарах
Новый зал дзюдо в Баладжарах ФОТО
6 ноября 2024, 20:57 1364
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол главная тема
6 ноября 2024, 17:52 5522
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться