Детям Трампа не видать должностей в администрации США

Дональд Трамп, победивший на выборах в США, сообщил, что его дети не будут назначены на должности в новой администрации, сообщает NBC News.

«Трамп заявил, что не включит своих детей в свою новую администрацию, в отличие от своего первого срока на посту, когда его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер были ключевыми советниками», — сообщает канал.

В сообщении приводятся слова новоизбранного лидера, заявившего, что опыт работы его дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера в качестве ключевых советников во время его первого президентского срока был слишком болезненным для них, и семья «прошла через ад» из-за того, что они были вовлечены в политические процессы.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, и Трамп объявил себя победителем, представляя Республиканскую партию. Демократическая партия представила на выборах вице-президента Камалу Харрис.