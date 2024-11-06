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Банк России предупредил о дальнейшем повышении ключевой ставки

00:41 199

Повышение ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России в декабре не предопределено, но вероятность очень высока, следует из материалов российского регулятора.

«Хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока. Поэтому необходимо повторить жесткий сигнал, который Банк России давал в сентябре», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что, «обсуждая масштаб повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, большинство участников выступили за ее повышение до 21,00% годовых. В то же время были высказаны предложения о более умеренном повышении — до 20,00% годовых и о более резком повышении — до 22,00% годовых».

На заседании в октябре ЦБ в восьмой раз подряд повысил ставку и довел ее до 21% — самого высокого уровня за два десятилетия, а также предупредил, что замедлить инфляцию до целевых 4% сможет не раньше 2026 года.

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