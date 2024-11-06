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Байден передаст Киеву $6 млрд перед инаугурацией Трампа

00:55 656

Администрация действующего президента США, демократа Джо Байдена, планирует направить Украине последний пакет помощи на более чем $6 млрд перед возвращением республиканца Дональда Трампа в Белый дом, пишет Politico.

Как рассказали изданию два анонимных источника из администрации, это единственный вариант, который есть у демократов для Украины.

До сих пор не освоено больше 6 млрд долларов, утвержденных на эти цели, отмечает издание. 4,3 млрд из этой суммы приходится на наличное имущество, передаваемое с военных складов, еще 2,1 млрд — на заказы производителям. Однако подписать распоряжение президента недостаточно: после утверждения пакета помощи на ее доставку в Украину в норме уходят месяцы, пишет Politico. С военных складов Пентагон может передать только то, что физически имеется в наличии. Бюджет предусматривает заказы на восполнение этих запасов, но пока эти заказы не выполнены, новые поставки могут задерживаться.

Новый президент имеет право остановить поставки, если они еще не состоялись, а Дональд Трамп не раз высказывался о военной поддержке Украины скептически.

Представитель Министерства обороны подполковник Чарли Дитц заявил Politico, что Пентагон готов продолжать оказывать Украине всю одобренную помощь и ожидает, что о новых пакетах помощи будет объявлено в ближайшие недели.

Ранее сообщалось о намерении стран Евросоюза продолжать поддержку Украины на фоне победы господина Трампа на президентских выборах в США.

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