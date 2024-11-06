Атакована база ВМС Израиля

Шиитская милиция «Хезболлы» применила беспилотники для удара по базе израильских ВМС в Хайфском заливе.

Как утверждается в сообщении формирования, все запущенные с юга Ливана дроны-камикадзе поразили «неприятельские цели».

Во второй половине дня «отряды исламского сопротивления» нанесли удары «высокоточным ракетным оружием» по базе резервной бригады 98-й воздушно-десантной дивизии «Ха-Эш». Под ракетный обстрел попала также промышленная зона в Звулуне, где находятся военные предприятия компании Rafael. Утверждается, что в Нижней и Верхней Галилее удары были нанесены по израильским военным объектам.