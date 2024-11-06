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Правящая коалиция не договорилась. Германии грозят досрочные выборы

01:24 399

Правящая в ФРГ «светофорная коалиция», состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и «Союза-90»/зеленых развалилась, передает Deutsche Welle.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 15 января вынесет вопрос о доверии его правительству на голосование в Бундестаге, чтобы получить возможность провести в марте досрочные выборы. Об этом он заявил в среду, 6 ноября, выступая с заявлением.

Кристиан Линднер

По словам Шольца, он един во мнении с вице-канцлером Робертом Хабеком в том, что Германии необходима быстрая ясность в вопросе будущего политического курса. За несколько недель, остающихся до Рождества, Шольц намерен вынести на голосование в Бундестаге все законопроекты, требующие быстрого принятия, в частности, по экстренной поддержке промышленности, а также меры по стабилизации пенсий.

До этого Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, председателя СвДП. Сам Линднер позже в этот вечер обвинил Шольца в развале красно-зелено-желтой коалиции, подчеркнув готовность свободных демократов взять на себя ответственность за судьбы Германии в другом правительстве после новых выборов.

Конфликт между партнерами по коалиции вспыхнул в конце прошлой недели, когда достоянием гласности стало письмо Кристиана Линднера в адрес Олафа Шольца с требованием кардинального изменения экономической, финансовой и социальной политики Германии. Это послание было встречено резкой критикой со стороны СДПГ и зеленых, обвинивших свободных демократов в нежелании сообща искать решение стоящих перед страной проблем и стремлении найти повод для разрыва коалиции.

На состоявшемся в среду вечером, 6 ноября, в Берлине в ведомстве федерального канцлера заседании коалиционного комитета, Линднер предложил партнерам по коалиции согласиться на проведение в стране досрочных парламентских выборов. В таком случае, как пишут СМИ, он был бы готов пойти на принятие дополнительного бюджета Германии на 2024 год и остаться в составе переходного кабинета министров до проведения парламентских выборов и формирования нового федерального правительства Германии. В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Линднера. 

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