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Харрис обратилась к своим сторонникам: «Не время опускать руки, время закатать рукава»

обновлено 02:03
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Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис выступила в Университете Говарда в Вашингтоне с первой после поражения на выборах речью. Она признала проигрыш, пообещала мирную передачу власти и продолжение борьбы «за верховенство права».

Харрис поблагодарила Джо Байдена, свою предвыборную команду и тех, кто за нее проголосовал. Она добавила, что результат выборов не соответствует ее ожиданиям. «Исход этих выборов – это не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали. Но... свет обещания Америки всегда будет гореть ярко до тех пор, пока мы никогда не сдадимся», — сказала Харрис.

«Мы должны признать результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с Трампом и поздравила его с победой. Я сказала, что мы поможем ему и его команде с передачей власти и что мы совершим эту передачу мирным путем», — сказала Харрис.

«Я признаю поражение на выборах, но не признаю поражение той борьбы, которая стала движущей силой этой кампании», — добавила Харрис, пообещав продолжать борьбу за идеалы, которые отстаивала.

«Это не время опускать руки, это время закатать рукава», — сказала Харрис. «Америка, давай осветим небо огнем миллиардов звезд», — добавила она.

«Фундаментальный принцип американской демократии — если мы проигрываем выборы, мы признаем результаты. Этот принцип отличает демократию от монархии или тирании. И любой, кто хочет, чтобы люди доверяли ему, должен уважать это», — заявила она.

Харрис также подчеркнула, что американцы «лояльны не конкретному президенту или партии, а конституции США». По ее словам, борьба продолжится «в кабинках для голосования, в судах и на площадях более тихими методами».

Завершив выступление, которое продлилось примерно 10 минут, Харрис вместе с супругом покинула сцену.

* * * 01:29

Действующий вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выступает с речью по итогам выборов 2024 года в Вашингтоне, в Университете Говарда.

Ранее в среду Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой. Предвыборный штаб Трампа обнародовал заявление в этой связи: «Президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис сегодня утром побеседовали по телефону, и она поздравила его с исторической победой. Президент Трамп высоко оценил силу, профессионализм и упорство вице-президента Харрис на протяжении всей кампании, и оба лидера признали важность единения в стране».

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