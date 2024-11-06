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Посол Азербайджана встретился с заместителем Лаврова

02:21 78

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, сообщается на сайте российского МИД.

«6 ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябков встретился с послом Азербайджана в России Р.С. Мустафаевым. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным аспектам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

5 ноября посол Р.Мустафаев вручил свои верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.

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