Посол Азербайджана встретился с заместителем Лаврова

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, сообщается на сайте российского МИД.

«6 ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябков встретился с послом Азербайджана в России Р.С. Мустафаевым. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по некоторым актуальным аспектам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

5 ноября посол Р.Мустафаев вручил свои верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.