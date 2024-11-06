Аппарат NASA передал на Землю уникальные фото Юпитера

Космический аппарат Juno завершил свой 66-й пролет мимо Юпитера и его спутников, и последние отправленные им на Землю фотографии, сделанные двухпиксельной камерой JunoCam, впечатляют своей четкостью.

На них можно увидеть похожие на медуз красочные пятна на поверхности планеты. Также аппарат приблизился к пятому по величине спутнику Юпитера — Амальтее, пишет издание Newsweek.