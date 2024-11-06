Республиканцы упрочили контроль над сенатом США

Республиканская партия США упрочила свое большинство в американском сенате. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, к настоящему времени Республиканская партия контролирует уже 52 места в сенате из 100, Демократическая партия — всего 44.

В палате представителей Конгресса США республиканцы набирают 207 из 435 мест, демократы лишь 186.

Голосование проходило одновременно с выборами президента США. По окончании кампании предполагается полностью обновить состав палаты представителей и треть мест в сенате. Республиканская партия получит и кресло президента, и контроль над обеими палатами в Капитолии.