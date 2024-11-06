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Большинство россиян поддерживают войну в Украине

данные соцопроса
02:50 413

Больше трёх четвертей россиян (76 процентов) высказались в поддержку действий российских вооружённых сил в Украине, свидетельствуют результаты соцопроса, проведённого в октябре «Левада-центром», пишет «Радио Свобода».

Из них 45 процентов опрошенных «определенно поддерживают» эти действия, 31 процент – «скорее поддерживают». Социологи отмечают, что самый высокий уровень поддержки фиксируется среди мужчин 55 лет и старше (81 процент), самый низкий – у молодёжи до 24 лет (67 процентов).

Только 40 процентов россиян скорее поддержали бы решение близкого человека пойти на войну лично. 42 процента респондентов скорее не одобрили бы такое решение. Ещё 17 процентов затруднились с ответом на соответствующий вопрос.

Вместе с тем только 36 процентов россиян выступают за продолжение боевых действий. 55 процентов считают, что пришло время для мирных переговоров с Украиной.

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