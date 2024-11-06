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Алиев поздравил Трампа с победой

Зеленский поговорил с Трампом: договорились «развивать сотрудничество»

07:45 109

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщается в публикации украинского лидера в соцсети Х.

«Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу», - заявил Зеленский, добавив, что вместе с Трампом договорились поддерживать тесный диалог и «развивать наше сотрудничество» между странами.

«Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира», - добавил глава украинского государства.

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