Зеленский поговорил с Трампом: договорились «развивать сотрудничество»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, сообщается в публикации украинского лидера в соцсети Х.

«Провел замечательный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу», - заявил Зеленский, добавив, что вместе с Трампом договорились поддерживать тесный диалог и «развивать наше сотрудничество» между странами.

«Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира», - добавил глава украинского государства.