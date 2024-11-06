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Алиев поздравил Трампа с победой

Байден хвалит Харрис. А Трамп с «нетерпением ждет» встречи с Байденом

07:55 1680

Президент Джо Байден опубликовал заявление, в котором выразил восхищение и гордость за своего вице-президента и кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис, назвав ее «потрясающим партнером и государственным служащим, полным честности, мужества и характера», пишет «Голос Америки».

«В чрезвычайных обстоятельствах она выступила и возглавила историческую кампанию, которая олицетворяла то, что возможно, когда руководствуешься сильными моральными стимулами и четким видением страны, которая свободна, справедлива и полна больших возможностей для всех американцев», - заявил Байден.

Он напомнил, что выбор Камалы в качестве вице-президента был «самым первым решением, которое он принял, когда стал кандидатом на пост президента в 2020 году».

Джо Байден уверен, что и в будущем Камала Харрис «продолжит борьбу с целью, решимостью и радостью, продолжит быть лидером, на которого будут равняться американские дети в течение поколений».

Из штаба предвыборной кампании Дональда Трампа также пришло заявление, касающееся итогов прошедших выборов.

В нем говорилось: «Поскольку президент Джо Байден позвонил президенту Дональду Дж. Трампу, чтобы поздравить его с победой, и пригласил в Белый дом, чтобы обеспечить плавный переход между нынешней администрацией и новой администрацией, президент Трамп с нетерпением ждет этой встречи, и надеется, что она состоится в ближайшее время. Дональд Трамп очень высоко оценил этот звонок».

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