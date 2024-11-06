USD 1.7000
EUR 1.8342
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Алиев поздравил Трампа с победой
Новость дня
Алиев поздравил Трампа с победой

Временные изменения в работе Бакинского аэропорта

во время COP29
09:48 396

В связи с проведением международной конференции COP29 Международный аэропорт Гейдар Алиев вводит временные изменения для обеспечения комфортного и безопасного путешествия пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

В сообщении рекомендуется пассажирам заранее планировать свои поездки в этот период.

  • С 10 по 14 ноября доступ в Терминалы 1 и 2 будет разрешен только пассажирам с авиабилетами. Просим провожающих и встречающих не приезжать в аэропорт, чтобы избежать скопления людей в залах ожидания.
  • Зона парковки перед аэропортом будет выделена только для спецтранспорта. В период с 10 по 14 ноября парковка транспортных средств на территории аэропорта не допускается — будет разрешена только высадка пассажиров. Водителям, планирующим оставить автомобиль на длительную парковку до 10 ноября, рекомендуется учитывать эти ограничения, в противном случае автомобили будут эвакуированы с территории.
  • Водителям, следующим из центра города в аэропорт, рекомендуется использовать маршрут: улица Низами → улица Юсифа Сафарова → улица Иззета Оруджева → улица Фазиля Байрамова → проспект 8 Ноября → шоссе Зых. Для прибывающих из Бильгя и поселка Маштага рекомендуется проезд через Мардакан и Шувелян с выходом на шоссе Зых. Стоимость проезда будет бесплатной.
  • В период COP29 (с 10 по 22 ноября) пассажиры смогут добраться до аэропорта на экспресс-автобусах H1 и H2. Автобус H1 будет курсировать с интервалом 10 минут до станции метро «28 Мая», а автобус H2 с интервалом 15 минут до станции метро «Ахмедлы».
  • Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт минимум за 3 часа до вылета, учитывая возможные транспортные ограничения, и проходить онлайн-регистрацию для сокращения времени ожидания.

В период COP29 Международный аэропорт Гейдар Алиев предпринимает все необходимые меры для обеспечения непрерывного и качественного обслуживания пассажиров в усиленном режиме, заявили в пресс-службе.

Байден хвалит Харрис. А Трамп с «нетерпением ждет» встречи с Байденом
Байден хвалит Харрис. А Трамп с «нетерпением ждет» встречи с Байденом
07:55 1682
Зеленский поговорил с Трампом: договорились «развивать сотрудничество»
Зеленский поговорил с Трампом: договорились «развивать сотрудничество»
07:45 1715
Посол Азербайджана встретился с заместителем Лаврова
Посол Азербайджана встретился с заместителем Лаврова
02:21 2362
Эрдоган созвонился с Трампом
Эрдоган созвонился с Трампом обновлено 01:35
01:35 5794
Харрис обратилась к своим сторонникам: «Не время опускать руки, время закатать рукава»
Харрис обратилась к своим сторонникам: «Не время опускать руки, время закатать рукава» обновлено 02:03
02:03 3643
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
6 ноября 2024, 23:55 3493
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой обновлено 23:45
6 ноября 2024, 23:45 7095
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть!
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть! наш обзор
6 ноября 2024, 20:20 6677
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
6 ноября 2024, 22:59 3030
Рекордный рост доллара
Рекордный рост доллара обновлено 22:39
6 ноября 2024, 22:39 12330
Подробности атаки Украины на порт в Каспийском море
Подробности атаки Украины на порт в Каспийском море добавлено видео; обновлено 22:34
6 ноября 2024, 22:34 11443

ЭТО ВАЖНО

Байден хвалит Харрис. А Трамп с «нетерпением ждет» встречи с Байденом
Байден хвалит Харрис. А Трамп с «нетерпением ждет» встречи с Байденом
07:55 1682
Зеленский поговорил с Трампом: договорились «развивать сотрудничество»
Зеленский поговорил с Трампом: договорились «развивать сотрудничество»
07:45 1715
Посол Азербайджана встретился с заместителем Лаврова
Посол Азербайджана встретился с заместителем Лаврова
02:21 2362
Эрдоган созвонился с Трампом
Эрдоган созвонился с Трампом обновлено 01:35
01:35 5794
Харрис обратилась к своим сторонникам: «Не время опускать руки, время закатать рукава»
Харрис обратилась к своим сторонникам: «Не время опускать руки, время закатать рукава» обновлено 02:03
02:03 3643
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
6 ноября 2024, 23:55 3493
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой обновлено 23:45
6 ноября 2024, 23:45 7095
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть!
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть! наш обзор
6 ноября 2024, 20:20 6677
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
6 ноября 2024, 22:59 3030
Рекордный рост доллара
Рекордный рост доллара обновлено 22:39
6 ноября 2024, 22:39 12330
Подробности атаки Украины на порт в Каспийском море
Подробности атаки Украины на порт в Каспийском море добавлено видео; обновлено 22:34
6 ноября 2024, 22:34 11443
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться