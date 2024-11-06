«Азерикард» укрепляет безопасность

Как лидер в области карточных и платежных решений, «Азерикард» сообщает о получении сертификата ISO 27001:2022 по управлению информационной безопасностью. Международный стандарт ISO 27001:2022 охватывает лучшие практики создания, внедрения и постоянного совершенствования систем управления информационной безопасностью организаций.

Данный сертификат подтверждает соответствие «Азерикард» строгим требованиям безопасности в области управления и защиты конфиденциальных данных и позволяет предоставлять клиентам безопасные и надежные услуги электронной коммерции. В рамках обязательств компании по обеспечению безопасности данных клиенты получат более высокий уровень защиты от киберугроз и утечек данных, что поможет снизить потенциальные риски и повысить уверенность в их деятельности в области электронной коммерции.

Для получения сертификата ISO 27001:2022 независимым аудитором были тщательно проверены политика безопасности компании, механизмы управления рисками и контроля. Это достижение еще больше укрепляет позиции «Азерикард» как ведущего и надежного партнера в сфере безопасности.