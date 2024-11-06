Стало известно, что Трамп может предложить Киеву

Одним из условий прекращения войны в Украине, которое команда президента США Дональда Трампа, вероятно, предложит Киеву, может стать отказ от его планов по НАТО, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идет о сроке как минимум в 20 лет.

Еще одним пунктом, предлагаемым в Вашингтоне, может стать заморозка нынешней линии фронта с последующим созданием демилитаризованной зоны. Однако пока не ясно, какие страны будут обеспечивать ее безопасность. В обмен на это, как утверждается в материале, США продолжат поставки оружия в Украину. Издание также подчеркивает, что Трамп пока не одобрил конкретный план для завершения войны в Украине.

Один из источников газеты добавил, что американская сторона может оказывать Киеву и другую помощь — например, обучение военных. По его словам, более активное участие в этом процессе должны принимать страны Европейского союза, в то время как США не хотят посылать своих граждан в Украину.