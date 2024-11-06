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После огромного успеха в Баку Outlet Garage отправляется в Гянджу

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10:20 1053

В торгово-развлекательном центре Park Bulvar завершился масштабный Outlet Garage, длившийся с 25 октября по 3 ноября и ставший настоящим праздником для любителей моды и выгодного шопинга.

Скидки до 80% привлекли множество посетителей, и мероприятие, организованное Ассоциацией розничных импортеров одежды Азербайджана при поддержке главного спонсора akart, прошло с большим успехом, позволив каждому найти что-то по душе по привлекательным ценам. В ходе мероприятия покупатели не только пополнили свои гардеробы, но и наслаждались атмосферой радости и выгодного шопинга.

Вдохновленные этим успехом организаторы решили расширить проект, «отправив» Outlet Garage в город Гянджу, где эвент пройдет с 8 по 17 ноября в торгово-развлекательном центре Gəncə Mall. На третьем этаже автомобильного паркинга посетителей ждут скидки до 80% на популярные бренды, а также кешбэк до 25 AZN при оплате с akart.

По словам главы Ассоциации розничных импортеров одежды Азербайджана Фарида Новрузи, Outlet Garage в Гяндже - это возможность для местных жителей обновить свой гардероб и насладиться атмосферой настоящего шопинг-праздника.

Не пропустите шанс сделать удачные покупки по выгодным ценам!

Важно отметить, что данный проект в Баку и Гяндже всесторонне поддерживается Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA), что подчеркивает значимость инициативы для развития местного ритейла и предпринимательства.

Подчеркнем, что как прошедший в Баку, так и предстоящий в Гяндже Outlet Garage — это не просто масштабная распродажа, а значимое событие, которое объединяет покупателей и импортеров, создавая уникальную возможность для взаимодействия. Для покупателей это отличный шанс обновить гардероб, ощутить радость выгодного шопинга и найти стильные вещи по доступным ценам. А для импортеров способ представить свои коллекции широкой аудитории, укрепить связь с клиентами и продемонстрировать важность качественного и доступного ассортимента.

Отметим, что такие мероприятия не только оживляют ритейл-индустрию в Азербайджане, но и помогают модной культуре в Азербайджане активно развиваться, становясь более доступной и привлекательной.

Проект Outlet Garage вдохновляет, дарит положительные эмоции и создает атмосферу, в которой мода становится ближе к каждому!

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