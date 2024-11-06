Россия хочет зимбабвийцев

Россия заинтересована в привлечении рабочей силы из Зимбабве, особенно в сфере строительства, которая переживает подъем вопреки западным санкциям. Об этом сообщила газета The Herald по итогам встречи министра национального жилищного строительства и социальных услуг республики Соды Зему с замминистра строительства и ЖКХ РФ Никитой Стасишиным на полях 12-й сессии Международного урбанистического форума в Каире.

Стасишин, отмечает издание, предложил Зимбабве предоставлять России строителей для содействия в реализации различных проектов. Российская сторона также выразила готовность поделиться с республикой опытом выполнения программ строительства социального жилья.

Зему пригласил российскую делегацию нанести визит в Зимбабве. По его словам, африканская страна заинтересована прежде всего в возведении социального жилья, финансировании строительства и готова обсудить возможности налаживания сотрудничества в таких сферах, как рабочая сила и жилищное строительство.

По данным газеты, стороны достигли договоренностей по ряду вопросов, включая визит российской делегации в Зимбабве с целью изучения перспектив сотрудничества в строительной сфере. Были обсуждены различные области взаимодействия (развитие инфраструктуры, новые технологии строительства, обеспечение доступным жильем) в рамках реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного в июле 2023 года.