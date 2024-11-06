USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Алиев поздравил Трампа с победой
Новость дня
Алиев поздравил Трампа с победой

Россия хочет зимбабвийцев

10:31 1247

Россия заинтересована в привлечении рабочей силы из Зимбабве, особенно в сфере строительства, которая переживает подъем вопреки западным санкциям. Об этом сообщила газета The Herald по итогам встречи министра национального жилищного строительства и социальных услуг республики Соды Зему с замминистра строительства и ЖКХ РФ Никитой Стасишиным на полях 12-й сессии Международного урбанистического форума в Каире.

Стасишин, отмечает издание, предложил Зимбабве предоставлять России строителей для содействия в реализации различных проектов. Российская сторона также выразила готовность поделиться с республикой опытом выполнения программ строительства социального жилья.

Зему пригласил российскую делегацию нанести визит в Зимбабве. По его словам, африканская страна заинтересована прежде всего в возведении социального жилья, финансировании строительства и готова обсудить возможности налаживания сотрудничества в таких сферах, как рабочая сила и жилищное строительство.

По данным газеты, стороны достигли договоренностей по ряду вопросов, включая визит российской делегации в Зимбабве с целью изучения перспектив сотрудничества в строительной сфере. Были обсуждены различные области взаимодействия (развитие инфраструктуры, новые технологии строительства, обеспечение доступным жильем) в рамках реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного в июле 2023 года.

С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть!
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть! наш обзор
6 ноября 2024, 20:20 7202
Новая серия: у гостей по усам течет мед и вино
Новая серия: у гостей по усам течет мед и вино главная тема
6 ноября 2024, 23:29 7278
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол главная тема
6 ноября 2024, 17:52 6856
Байден хвалит Харрис. А Трамп с «нетерпением ждет» встречи с Байденом
Байден хвалит Харрис. А Трамп с «нетерпением ждет» встречи с Байденом
07:55 2429
Зеленский поговорил с Трампом: договорились «развивать сотрудничество»
Зеленский поговорил с Трампом: договорились «развивать сотрудничество»
07:45 2484
Посол Азербайджана встретился с заместителем Лаврова
Посол Азербайджана встретился с заместителем Лаврова
02:21 2864
Эрдоган созвонился с Трампом
Эрдоган созвонился с Трампом обновлено 01:35
01:35 6478
Харрис обратилась к своим сторонникам: «Не время опускать руки, время закатать рукава»
Харрис обратилась к своим сторонникам: «Не время опускать руки, время закатать рукава» обновлено 02:03
02:03 4088
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
6 ноября 2024, 23:55 3919
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой обновлено 23:45
6 ноября 2024, 23:45 7355
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
6 ноября 2024, 22:59 3274

ЭТО ВАЖНО

С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть!
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть! наш обзор
6 ноября 2024, 20:20 7202
Новая серия: у гостей по усам течет мед и вино
Новая серия: у гостей по усам течет мед и вино главная тема
6 ноября 2024, 23:29 7278
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол главная тема
6 ноября 2024, 17:52 6856
Байден хвалит Харрис. А Трамп с «нетерпением ждет» встречи с Байденом
Байден хвалит Харрис. А Трамп с «нетерпением ждет» встречи с Байденом
07:55 2429
Зеленский поговорил с Трампом: договорились «развивать сотрудничество»
Зеленский поговорил с Трампом: договорились «развивать сотрудничество»
07:45 2484
Посол Азербайджана встретился с заместителем Лаврова
Посол Азербайджана встретился с заместителем Лаврова
02:21 2864
Эрдоган созвонился с Трампом
Эрдоган созвонился с Трампом обновлено 01:35
01:35 6478
Харрис обратилась к своим сторонникам: «Не время опускать руки, время закатать рукава»
Харрис обратилась к своим сторонникам: «Не время опускать руки, время закатать рукава» обновлено 02:03
02:03 4088
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
6 ноября 2024, 23:55 3919
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой обновлено 23:45
6 ноября 2024, 23:45 7355
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
6 ноября 2024, 22:59 3274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться