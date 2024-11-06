«Мой сын — герой», — так говорили отважные отцы, воспитавшие для Родины героев, и они не были забыты! Отец шехида Асиф Аббасов сказал: «Наш Президент относится к каждому шехиду, как к своему брату, как к своему сыну, и это приносит нам большое утешение». Джалал Гурбанов отметил: «Забота и внимание Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к семьям шехидов должны стать примером для каждого из нас».

По случаю четвертой годовщины исторической победы состоялось очередное мероприятие проекта «Мой сын — герой», организованное при поддержке Министерства культуры и компании Fire Land Group. Это событие было посвящено мужественным отцам, воспитавшим героев, которые подарили нам победу. В мероприятии приняли участие более 100 отцов шехидов, приехавших со всех уголков Азербайджана. Оно прошло в ресторане Atelier 61. Ведущая мероприятия — известная и всеми любимая Лала Азерташ — открыла событие, начав с исполнения государственного гимна и минуты памяти по шехидам. Она поздравила всех участников с Днем Победы и отметила, что это первое подобное событие в рамках проекта «Мой отец — герой», проведенное именно для отцов шехидов. После исполнения марша Победы на сцену был приглашен депутат Зияд Самедзаде. Он отметил, что ни в одной другой стране мира семьи шехидов не получают такого внимания и заботы, как в Азербайджане, и выразил, что отцы, воспитавшие героев, павших за Родину, могут гордиться своими сыновьями. Зияд Самедзаде добавил, что эта Победа является результатом успешной политики уважаемого президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и отваги наших отважных героев, и от всего сердца поздравил всех с Днем Победы.

Затем для выступления на сцену был приглашен руководитель компании Fire Land Group Джалал Гурбанов. «Недавно я сказал матерям шехидов: у меня нет права говорить в вашем присутствии, ведь ваши сыновья сделали то, чего никто не смог сделать за 30 лет», — этими проникновенными словами начал свое выступление Джалал Гурбанов и поздравил всех с Днем Победы. «Внимание и забота Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева к семьям шехидов должны стать примером для каждого из нас», — подчеркнул руководитель Fire Land Group, добавив, что каждое мероприятие, посвященное шехидам, является для нас возможностью осознать свой долг и ответственность перед Родиной. Он выразил глубокую благодарность президенту Фонда Гейдара Алиева Анару Алекперову, Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Министерству культуры, Государственному агентству по туризму, депутатам, которые всегда участвуют в подобных мероприятиях, а также волонтерам, принимавшим участие в данном событии. Джалал Гурбанов также отметил постоянное внимание к семьям шехидов со стороны Исполнительной власти Сураханского и Апшеронского районов, подчеркнув, что органы исполнительной власти выступают в роли моста между государством и семьями шехидов, и поблагодарил госструктуры, защищающие этот мост.

Затем выступил отец Эльшана и Халига Аббасовых — шехидов, отдавших жизнь за Родину, — Асиф Аббасов. Он сказал, что его сыновья стали не только его, но и детьми этой Родины, и выразил гордость за всех шехидов и ветеранов. «Наш президент относится к каждому шехиду как к своему брату, как к своему сыну, и это для нас огромная отрада», — сказал Асиф Аббасов, добавив, что их поддерживает именно внимание и забота Верховного главнокомандующего. Глава Исполнительной власти Сураханского района Адиль Алиев также поблагодарил Джалала Гурбанова за организацию этого масштабного мероприятия и за постоянное внимание к семьям шехидов. «Мы, вне зависимости от наших должностей, все являемся солдатами этой Родины, и до конца жизни будем служить по приказу Верховного главнокомандующего», — сказал депутат, отметив: «Сегодня дух наших шехидов спокоен, ведь мы вернулись в Карабах». В мероприятии приняли участие также депутаты Арзу Нагиев, Малахат Ибрагимгызы, Афет Гасанова, Мехрибан Велиева и Ильхам Мамедов. В ходе события отцы шехидов преподнесли букеты цветов Лале Азерташ, Назпери Досталиевой, Гюлюстан Алиевой и депутату Афет Гасановой в знак благодарности за внимание. Афет Гасанова, растроганная этим жестом, отметила, что получение букета от отцов шехидов стало для нее одним из священных моментов, которые она не забудет никогда. «Пока жив народ Азербайджана, наши дорогие шехиды всегда будут помниться и оставаться в нашей памяти навечно», — подчеркнула Афет Гасанова, выразив глубокую благодарность отцам шехидов.