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Алиев поздравил Трампа с победой
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Алиев поздравил Трампа с победой

Экс-генсек НАТО: Трамп может стать ключом к прекращению войны

10:55 721

«Непредсказуемость» Дональда Трампа может стать ключом к достижению мира в Украине. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает Politico.

По мнению Расмуссена, другой подход, который может сработать, - это «апелляция к эго Трампа». «Мы могли бы использовать сочетание непредсказуемости Трампа с его желанием быть победителем и сделать это сильной формулой для продвижения мирного процесса в Украине», - заявил Расмуссен.

Он добавил, что Трамп должен «сказать Путину прекратить войну».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что «мирный план» Дональда Трампа по завершению войны в Украине может включать требование отказаться от вступления в НАТО на 20 лет и заморозку линии фронта без возврата территорий.

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