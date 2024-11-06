В Госдепе США «заметно ускорили работу над стимулированием прозападных структур гражданского общества в Армении», заявили в Службе внешней разведки России.

В заявлении отмечается, что Вашингтон «хочет окончательно переориентировать Армению на прозападный курс развития по схемам, опробованным в Украине и в Молдове».

В СФР добавили, что США «толкают Армению к национальному самоубийству, подводя Ереван к отказу от ценностей, традиций и выгодных экономических связей». Вашингтон, согласно заявлению, намерен «осуществлять пропагандистскую кампанию по дискредитации сотрудничества Армении с Россией, ЕАЭС и ОДКБ».