USD 1.7000
EUR 1.8255
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Алиев поздравил Трампа с победой
Новость дня
Алиев поздравил Трампа с победой

Россия о «самоубийстве» Армении

10:58 1479

В Госдепе США «заметно ускорили работу над стимулированием прозападных структур гражданского общества в Армении», заявили в Службе внешней разведки России.

В заявлении отмечается, что Вашингтон «хочет окончательно переориентировать Армению на прозападный курс развития по схемам, опробованным в Украине и в Молдове».

В СФР добавили, что США «толкают Армению к национальному самоубийству, подводя Ереван к отказу от ценностей, традиций и выгодных экономических связей». Вашингтон, согласно заявлению, намерен «осуществлять пропагандистскую кампанию по дискредитации сотрудничества Армении с Россией, ЕАЭС и ОДКБ».

С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть!
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть! наш обзор
6 ноября 2024, 20:20 7203
Новая серия: у гостей по усам течет мед и вино
Новая серия: у гостей по усам течет мед и вино главная тема
6 ноября 2024, 23:29 7279
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол главная тема
6 ноября 2024, 17:52 6856
Байден хвалит Харрис. А Трамп с «нетерпением ждет» встречи с Байденом
Байден хвалит Харрис. А Трамп с «нетерпением ждет» встречи с Байденом
07:55 2430
Зеленский поговорил с Трампом: договорились «развивать сотрудничество»
Зеленский поговорил с Трампом: договорились «развивать сотрудничество»
07:45 2485
Посол Азербайджана встретился с заместителем Лаврова
Посол Азербайджана встретился с заместителем Лаврова
02:21 2865
Эрдоган созвонился с Трампом
Эрдоган созвонился с Трампом обновлено 01:35
01:35 6480
Харрис обратилась к своим сторонникам: «Не время опускать руки, время закатать рукава»
Харрис обратилась к своим сторонникам: «Не время опускать руки, время закатать рукава» обновлено 02:03
02:03 4088
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
6 ноября 2024, 23:55 3920
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой обновлено 23:45
6 ноября 2024, 23:45 7355
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
6 ноября 2024, 22:59 3274

ЭТО ВАЖНО

С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть!
С чего начнет Трамп? Ликвидация административного государства и нефть! наш обзор
6 ноября 2024, 20:20 7203
Новая серия: у гостей по усам течет мед и вино
Новая серия: у гостей по усам течет мед и вино главная тема
6 ноября 2024, 23:29 7279
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол
Пора сливать масло. По Америке звучит Колокол главная тема
6 ноября 2024, 17:52 6856
Байден хвалит Харрис. А Трамп с «нетерпением ждет» встречи с Байденом
Байден хвалит Харрис. А Трамп с «нетерпением ждет» встречи с Байденом
07:55 2430
Зеленский поговорил с Трампом: договорились «развивать сотрудничество»
Зеленский поговорил с Трампом: договорились «развивать сотрудничество»
07:45 2485
Посол Азербайджана встретился с заместителем Лаврова
Посол Азербайджана встретился с заместителем Лаврова
02:21 2865
Эрдоган созвонился с Трампом
Эрдоган созвонился с Трампом обновлено 01:35
01:35 6480
Харрис обратилась к своим сторонникам: «Не время опускать руки, время закатать рукава»
Харрис обратилась к своим сторонникам: «Не время опускать руки, время закатать рукава» обновлено 02:03
02:03 4088
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
«Денег нет, но вы держитесь»: российские шахтеры готовят забастовку
6 ноября 2024, 23:55 3920
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой
Байден и Харрис позвонили Трампу и поздравили его с победой обновлено 23:45
6 ноября 2024, 23:45 7355
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
Американские арабы поддержали Трампа, евреи - Харрис
6 ноября 2024, 22:59 3274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться