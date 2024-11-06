Маск и Кеннеди помогают передать власть Трампу

Американский миллиардер Илон Маск, ставший главным спонсором предвыборной кампании избранного президента США Дональда Трампа, вместе с политиком Робертом Кеннеди-младшим принял участие во встречах с командой, занимающейся переходом власти от нынешней администрации Белого дома к следующей. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал ABC News.

Встреча состоялась в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

«Маск и Кеннеди приняли участие во встречах с высокопоставленными чиновниками, занимающимися вопросами перехода, в Мар-а-Лаго на фоне подготовки Трампа к созданию своего кабинета», - утверждает телеканал.

Ранее Трамп назвал Маска и Роберта Кеннеди-младшего своими ближайшими сторонниками и обещал в случае своего переизбрания назначить их на «влиятельные должности» в будущей администрации.