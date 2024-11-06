Порошенко недоволен планом Трампа

Нельзя идти на компромиссы касательно суверенитета Украины и ее территорий, заявил бывший президент страны Петр Порошенко после прошедших в США выборов, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Трамп неоднократно обещал завершить российско-украинский конфликт за сутки.

Бывший лидер Украины назвал пять «красных линий» для Киева:

Никаких компромиссов по независимости Украины, она не вернется в зону влияния России;

Украина никогда не откажется от территорий, перешедших под контроль России;

Украина не согласится на ограничение мощности ВСУ, поскольку это самый надежный и эффективный гарант дальнейшего существования украинского государства;

До полного освобождения своей территории Украина не может пойти на компромисс или отмену санкций;

Украина должна сделать «домашнюю работу» для вступления в НАТО и убедить Трампа, что никакая другая альтернатива прекращению войны, о которой он говорит, не может состояться без членства Киева в блоке.