Трамп может надавить на Нетаньяху

Дональд Трамп может попросить Биньямина Нетаньяху «объявить о победе» в Газе, сообщает CNN со ссылкой на бывшего израильского дипломата.

«Он скажет: «Заканчивайте, мне это не нужно», - сказал экс-дипломат, говоря о Трампе.

Он отметил, что республиканец, скорее всего, попросит главу правительства еврейского государства «объявить о победе», а затем заключить сделку через посредников.

Как отмечает телеканал со ссылкой на аналитиков, тема прекращения огня в Газе станет «главным приоритетом» новой администрации США.