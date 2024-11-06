Голодное голосование – не за оппонента, а против президента

В Молдове результат референдума о вступлении в ЕС и победу действующего президента Майи Санду во втором туре выборов 3 ноября обеспечила западная диаспора, в то время как голосование внутри страны можно назвать провальным для властей. В контексте настойчивого сближения с Евросоюзом, преобладания евроинтеграционной риторики и акцентированной европейской поддержки голосование жителей Молдовы может вызвать удивление. Некоторые комментаторы даже высказали упрёк в неблагодарности. Но дело в том, что многие молдаване голосовали не сколько против Запада и контркандидата, сколько против главы государства. Чем же так не угодила Майя Санду жителям своей страны, что на референдуме сторонникам евроинтеграции удалось отыграть менее 1%? К тому же, как сообщалось, за кандидата от партии социалистов Александра Стояногло отдали голоса 51,19% избирателей на территории Молдовы и лишь 48,81% за действующего президента.

Кому обязаны? Её противник рассуждает о европейских устремлениях с рядом оговорок и намекает на пользу от контактов с Москвой. Одновременно даже ярые евроэнтузиасты напоминают, что многие ныне работающие соглашения с Западом, включая либерализацию виз, были достигнуты до прихода к власти Санду, и критикуют её за присвоение всех заслуг в сфере евроинтеграции и поддержки ЕС, которую, кстати, основная масса населения ощутить в полной мере пока не может. Если говорить о финансовых и других материальных вливаниях, которые получила и получает Молдова, то помощь ей оказывают многие государства, включая Азербайджан, а также международные организации и иные объединения. Между тем, она не богатеет. Почему маленькая страна в центре Европы с выгодным географическим положением, пассионарными людьми и мягким климатом остается одной из беднейших – тема для отдельной дискуссии. Однако факт остается фактом: после небольшого всплеска в середине нулевых и дальнейших относительного благополучия последние годы нельзя назвать «хорошими временами» для жителей Молдовы. Кстати, именно с таким обещанием «хороших времен» радикально проевропейская партия PAS во главе с Майей Санду выиграла и президентские выборы 2020 года и парламентские в 2021-м. Так случилось, что череда кризисов, включая внешние на фоне украинского военного противостояния, пришлась именно на период правления Санду и PAS. И их тактико-стратегические решения оставляют простор для обсуждений.

Конечно, особую роль в экономических и, как следствие, социальных бедах Молдовы сыграло обострение отношений с Россией и газовая проблема. Вопрос цены на природный газ и переговоры с «Газпромом» никогда не были простыми, даже если власти демонстрировали вполне лояльное отношение к Москве. И – да! – Россия всегда использовала этот аспект в политических целях, как, собственно, и другие денежные инструменты наравне с прочими влиятельными геополитическими игроками. Холодно без газа Не касаясь тонкостей и морально-этических характеристик данных игр, отметим одно: Молдова более 30 лет находится между жерновами борьбы за влияние, как минимум, на европейской арене. При этом «качели» государственной власти – от Москвы до Брюсселя и Белого дома – служат проекцией настроений молдаван. Стоит ли говорить о выборе президента, если даже сельского голову выбирают исходя не из его профессиональных, менеджерских или личностных качеств, а с позиции внешнеполитической ориентации. Тем не менее, в этом месте всплывет весьма простой фактор материальной выгоды, который можно, в частичной мере, конечно, перенести на всю страну. Локальные избиратели задаются вопросом, выживет ли их село, коммуна, городок, район, если глава общины будет недостаточно лоялен Кишиневу, поскольку финансовое положение на местах всецело зависит от щедрости центра. Именно с такой проблемой столкнулась, в частности, Гагаузская автономия, когда после прихода на пост башкана ставленника запрещенной пророссийской партии «Шор», то есть открытого противника PAS, регион лишился части бюджета из-за изменений в налогообложении. А вся Молдова так же, как любое её село или целая автономия, финансово зависит от дотаций извне. Правда, тут надо говорить о нескольких внешних центрах, и это с младых ногтей принимает к сведению каждый житель страны, а уже выбор направления имеет свои традиции.

Одна из них, не всегда определяющая, но важная, это, говоря пословицей, «каково в дому, таково и самому». А «в дому» стало холодно и вот-вот станет голодно. Без поставок российского газа цены на энергоносители взлетели настолько, что сейчас оплата счетов в средней городской квартире приближается к $100 за месяц летом и удваивается в холодный период. И это при наличии компенсаций от государства в зимние месяцы. Цены кусаются Одновременно поднялись цены на еду, услуги, бытовые товары, технику. Например, хлеб подорожал за пару лет почти вдвое, и на данный момент белый батон или другая булка стоят примерно $0,5. Даже собственные молдавские помидоры зачастую оказываются дороже турецких или испанских, преодолевая летом ценовой рубеж $2,5 за килограмм. Согласно подсчетам молдавских хозяек, им дешевле сварить варенье из привозных апельсинов, чем купить местную малину, клубнику и прочие сезонные ягоды. Что касается промышленного ассортимента, то в Молдове он по ряду причин всегда был заметно беднее, чем в соседних странах. К настоящему времени из-за трудностей малого и среднего бизнеса он сократился, и опять же с рынка уходят наиболее доступные товары. Оставшиеся не прекращают дорожать. А еще, например, родителям малышей и школьников приходится тратить ощутимые суммы на взносы для учебных заведений. С этим явлением власти борются как с формой коррупции, и люди стараются собирать деньги в тайне либо под неким благовидным предлогом. Иначе дети останутся без праздников, качественных карандашей, хороших средств гигиены или иных желанных элементов.