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Алиев поздравил Трампа с победой
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Алиев поздравил Трампа с победой

Банк Республика открыл свой первый филиал в Карабахе!

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11:36 254

27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана начали решительное контрнаступление и написали новую страницу в истории азербайджанского народа. Эта победа стала результатом продуманной политики и твердой воли президента Ильхама Алиева, доблести нашей победоносной армии, а также объединения нашего народа вокруг Верховного главнокомандующего, словно железный кулак.

Банк Республика как один из ведущих банков страны с целью внести свой вклад в экономическое развитие освобожденных от оккупации территорий, накануне «8 ноября – Дня Победы» открыл свой новый филиал в городе Физули.

Примечательно, что символическую красную ленту в честь открытия Физулинского филиала перерезали сотрудники «Банка Республика», награжденные медалью «За освобождение Физули».

Принявший участие в мероприятии заместитель специального представителя президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эльдар Сеидов подчеркнул важность открытия в Физули филиала одного из ведущих банков страны Банка Республика и пожелал коллективу филиала успехов в работе.

В филиале расположенном на большой территории и оснащенном современными банковскими технологиями, созданы все условия для высокого уровня обслуживания клиентов. Было отмечено, что в программе стратегического развития банка в будущем запланированы новые филиалы с целью восстановления и возрождения наших земель, освобожденных от оккупации.

В настоящее время Банк Республика имеет 36 филиала и 2 отделения, охватывающих все регионы страны. В соответствии со стратегией расширения филиальной сети, Банк планирует открыть еще несколько новых филиалов и отделений.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбукinstagramlinkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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