Банк Республика открыл свой первый филиал в Карабахе!

27 сентября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана начали решительное контрнаступление и написали новую страницу в истории азербайджанского народа. Эта победа стала результатом продуманной политики и твердой воли президента Ильхама Алиева, доблести нашей победоносной армии, а также объединения нашего народа вокруг Верховного главнокомандующего, словно железный кулак.

Банк Республика как один из ведущих банков страны с целью внести свой вклад в экономическое развитие освобожденных от оккупации территорий, накануне «8 ноября – Дня Победы» открыл свой новый филиал в городе Физули. Примечательно, что символическую красную ленту в честь открытия Физулинского филиала перерезали сотрудники «Банка Республика», награжденные медалью «За освобождение Физули». Принявший участие в мероприятии заместитель специального представителя президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эльдар Сеидов подчеркнул важность открытия в Физули филиала одного из ведущих банков страны Банка Республика и пожелал коллективу филиала успехов в работе.