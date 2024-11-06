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Алиев поздравил Трампа с победой
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Алиев поздравил Трампа с победой

В НАТО считают, что Украина проигрывает войну

11:47 316

В НАТО признают, что Киев проигрывает в войне с Россией, а победа на выборах президента США объявившего об этом Дональда Трампа только усиливает обеспокоенность по поводу Украины, пишет журнал Foreign Policy.

«Источники в НАТО и западные чиновники в сфер безопасности почти повсеместно сходятся во мнении, что Украина медленно проигрывает войну и что эта зима будет иметь важное значение», - говорится в публикации.

Отмечается, что победа Трампа только усилила обеспокоенность по поводу Украины.

Ранее Трамп обещал, что сможет добиться прекращения войны путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет прекратить войну в Украине за один день.

В РФ, в свою очередь, считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

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