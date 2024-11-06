Фирудин Гурбанов в Санкт-Петербурге

5-6 ноября делегация во главе с заместителем министра науки и образования Азербайджана Фирудином Гурбановым посетила город Санкт-Петербург (Россия) в связи с 300-летием Санкт-Петербургского государственного университета.

Цель визита - знакомство с высшими учебными заведениями двух стран и определение перспектив сотрудничества по итогам российско-азербайджанского форума.

В состав делегации вошли директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькар Саттарова, начальник отдела международного сотрудничества Министерства науки и образования Симузер Фейзуллаева, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалат Мурадов, ректор Бакинского инженерного университета Ягуб Пириев и ректор Сумгаитского государственного университета Руфат Азизов.

В рамках визита делегация встретилась с ректором СПбГУ Николаем Кропачевым. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран.

Также в целях обмена опытом были проведены встречи с представителями кафедр прикладной кибернетики, геофизики, экономики, системного программирования и других кафедр СПбГУ и сделаны презентации об их деятельности.