Украина впервые ударила по российским кораблям на Каспии

Вчера, 6 ноября, дроны Главного управления разведки Минобороны Украины впервые ударили по российской флотилии в Каспийском море, которое соединено каналом с Азовским морем. По словам представителя Военно-морских сил ВСУ капитана 3-го ранга Дмитрия Плетенчука, оттуда враг перебрасывает боевые корабли по внутреннему каналу и наносит удары с воздуха.

Военный рассказал, что Каспийское море - одна из пяти локаций, где базируется военно-морской флот РФ.

"В целом считается, что у них есть четыре флота и флотилия. Для нас этот бассейн важен тем, что Азово-Черноморский регион, Азовское море имеет соединение с Каспием. Это Волго-Донской судоходный канал, и были факты, когда они перебрасывали в обе стороны некоторые единицы", - рассказал спикер в эфире телемарафона.

По его данным, в Каспийском море также есть российские платформы с ракетоносителями, которые могут запускать морские ракеты типа "Калибр". В то же время пока нет подтвержденной информации об обстрелах Украины с применением кораблей, находящихся в Каспии.

"Каспийское море они (россияне) чаще используют для нанесения ударов именно с воздуха. То есть они заходят в эту акваторию специально и оттуда у них пусковые рубежи для того, чтобы обстреливать Украину", - рассказал Плетенчук.