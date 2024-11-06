Макрон, Шольц и Туск вместе пригрозили Грузии

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск выступили с совместным заявлением по политической ситуации в Грузии.

«Пока Грузия не изменит свой нынешний курс и не проявит усилий в плане ощутимых реформ, в частности, путем отзыва недавно принятого законодательства, которое противоречит европейским ценностям и принципам, мы не сможем поддержать начало переговоров о вступлении в ЕС», — пригрозили евролидеры.

Также сегодня, 7 ноября, распространено заявление комитетов парламента девяти стран ЕС с призывом провести международное расследование выборов в Грузии и ввести санкции против политиков и должностных лиц, «ответственных за фальсификацию выборов».

После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах в Грузии из европейских лидеров ее поздравил лишь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом он неожиданно прибыл в Тбилиси, где заявил, что эта победа позволила «не втянуть Тбилиси в бессмысленную войну». Он заверил официальный Тбилиси, что тот может «рассчитывать на стратегическое партнерство Венгрии в будущем».

Группа из 13 стран ЕС, включая Германию и Францию, осудила визит Виктора Орбана в Грузию как «преждевременный». «Он (Орбан) не говорит от имени ЕС», - сказано в письме.

На фоне этого лидеры грузинской оппозиции отложили на один день протесты по поводу новых выборов.

Политики сегодня едут в Самегрело, на похороны мэра Цаленджиха Гии Харчилава - он был единственным мэром в Грузии от оппозиции.

«Акции возобновятся с завтрашнего дня, точное время и место сообщим», — предупредил координационный штаб в своем Telegram-канале.

Харчилава занял пост мэра в 2021 году, выиграв выборы как кандидат «Национального движения». 2 ноября Харчилава скоропостижно скончался в возрасте 54 лет.