По словам Шойгу, «это подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения».

«Что касается региональной безопасности на Южном Кавказе, ситуация остается сложной, но предпосылки к ее улучшению есть. Мешают этому внешние игроки, преследующие, мягко говоря, неблаговидные цели, прежде всего, страны Запада. Это вновь подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения», - сказал Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.

Ситуация на Южном Кавказе «остается сложной», Россия видит предпосылки к ее улучшению, но этому «мешает Запад», заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«План коллективного Запада» по «превращению Украины в инструмент нанесения стратегического поражения России с помощью цветных революций» потерпел неудачу, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве.

Шойгу заявил, что «агрессия Украины в Курской области, в частности попытка захвата Курской атомной электростанции (АЭС), является примером попытки осуществить ядерный терроризм». «Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?» — сказал он, добавив, что «Киев продолжает регулярные удары по Запорожской АЭС и другой энергетической инфраструктуре, что подрывает безопасность региона».

Шойгу также заявил о «трансформации Украины в управляемого извне опасного террориста, который располагает собственной промышленностью и контролируемой территорией, в отличие от международных террористических организаций».

Секретарь Совбеза также заявил, что «на недавнем саммите БРИКС в Казани были заложены основы многополярного мироустройства, основанного на принципах суверенитета и безопасности.» В этом контексте Шойгу отметил, что «страны коллективного Запада теряют своё экономическое, политическое и моральное лидерство, в частности из-за кризиса доверия к доллару и евро».

Шойгу также прокомментировал выборы в Молдове и Грузии, указав на «вмешательство Запада в избирательные процессы этих стран». Он подчеркнул, что «на выборах в Молдове, которые Запад пытался контролировать, были зафиксированы откровенные махинации, а права граждан Молдовы, проживающих в России, были грубо нарушены». В частности, по его словам, «были открыты лишь два избирательных участка, и на них направили всего 10 тысяч бюллетеней под предлогом безопасности».

Шойгу также заявил, что «ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Украины». По его словам, у «западных стран есть выбор — продолжить финансирование ВСУ или начать переговоры».

«Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором: продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться».