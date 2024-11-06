В России заявили о «сложной ситуации» на Южном Кавказе
Ситуация на Южном Кавказе «остается сложной», Россия видит предпосылки к ее улучшению, но этому «мешает Запад», заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Что касается региональной безопасности на Южном Кавказе, ситуация остается сложной, но предпосылки к ее улучшению есть. Мешают этому внешние игроки, преследующие, мягко говоря, неблаговидные цели, прежде всего, страны Запада. Это вновь подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения», - сказал Шойгу на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.
По словам Шойгу, «это подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения».
* * * 13:21
«План коллективного Запада» по «превращению Украины в инструмент нанесения стратегического поражения России с помощью цветных революций» потерпел неудачу, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве.
Шойгу заявил, что «агрессия Украины в Курской области, в частности попытка захвата Курской атомной электростанции (АЭС), является примером попытки осуществить ядерный терроризм». «Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?» — сказал он, добавив, что «Киев продолжает регулярные удары по Запорожской АЭС и другой энергетической инфраструктуре, что подрывает безопасность региона».
Шойгу также заявил о «трансформации Украины в управляемого извне опасного террориста, который располагает собственной промышленностью и контролируемой территорией, в отличие от международных террористических организаций».
Секретарь Совбеза также заявил, что «на недавнем саммите БРИКС в Казани были заложены основы многополярного мироустройства, основанного на принципах суверенитета и безопасности.» В этом контексте Шойгу отметил, что «страны коллективного Запада теряют своё экономическое, политическое и моральное лидерство, в частности из-за кризиса доверия к доллару и евро».
Шойгу также прокомментировал выборы в Молдове и Грузии, указав на «вмешательство Запада в избирательные процессы этих стран». Он подчеркнул, что «на выборах в Молдове, которые Запад пытался контролировать, были зафиксированы откровенные махинации, а права граждан Молдовы, проживающих в России, были грубо нарушены». В частности, по его словам, «были открыты лишь два избирательных участка, и на них направили всего 10 тысяч бюллетеней под предлогом безопасности».
Шойгу также заявил, что «ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Украины». По его словам, у «западных стран есть выбор — продолжить финансирование ВСУ или начать переговоры».
«Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором: продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться».
* * * 12:33
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу призвал «плотнее координировать усилия стран СНГ для противодействия экспансии Запада, которая направлена на цифровое порабощение» других государств.
«Нам важно плотнее координировать усилия по противодействию экспансии Запада, которая направлена на установление контроля над информационным и кибернетическим пространством наших государств, фактически на цифровое порабощение», - сказал он на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.