Новые успехи лаборатории AQTI

В рамках развития системы лабораторий в области безопасности пищевых продуктов Азербайджанский институт пищевой безопасности (AQTI) регулярно проводит мероприятия по усилению и модернизации материально-технической базы своих лабораторий. В лабораториях внедряются передовые технологии, а для повышения компетенций сотрудников организуются регулярные тренинги в стране и за рубежом, а также участие в международных и межлабораторных сравнительных испытаниях.

В рамках проводимых мероприятий Ленкоранская региональная испытательная лаборатория Центра аналитической экспертизы AQTI успешно прошла два международных испытания на компетентность, организованных британской компанией LGC standard по определению сальмонеллы в образцах овса и компанией Fapas по определению общего содержания соединений в образцах воды.

Стоит отметить, что в Ленкоранской лаборатории проводятся исследования для определения качества и безопасности пищевых продуктов, выявления вредных организмов в растениях и сельскохозяйственных продуктах, молекулярно-биологические (ПЦР-исследования) и ГМО-исследования, а также диагностика инфекционных заболеваний животных.

Лаборатория аккредитована Азербайджанским центром аккредитации в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 17025:2020 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».