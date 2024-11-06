Консультант Минздрава о трансплантологии в Азербайджане

По его словам, только таким путем защищаются права дарителя и реципиента, которые являются сторонами отношений, кто может быть донором или реципиентом, в каких учреждениях это можно сделать, деятельность учреждений, осуществляющих контроль в этой сфере и какие меры ответственности определены: «При отсутствии правового регулирования в общественных отношениях в любой сфере, а также в соответствующей сфере будут возникать хаос и произвол. В такой ситуации некоторые лица будут с легкостью реализовывать свои цели, используя «лазейки» правовых норм, зная, что не будут нести никакой ответственности».

Ни для кого не секрет, что трансплантация является деликатной темой, и к каким осложнениям может привести, если ее не регулировать. В странах, в которых не регулируются законодательно или законы не соблюдаются должным образом, формируется «черный рынок органов. Об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказал консультант юридического управления Министерства здравоохранения Интигам Гаджиев.

И.Гаджиев отметил, что, насколько важна трансплантация для здоровья и жизни человека, настолько же важно правовое регулирование и правильное осуществление трансплантации для процветания нашего государства.

Тот факт, что сфера трансплантологии напрямую связана с жизнью и здоровьем человека, требует, чтобы нарушения закона, которые могут здесь иметь место, строго наказывались, сказал Интигам Гаджиев. По его словам, чтобы не допустить формирования черного рынка органов в Азербайджане, многие нарушения закона, совершаемые в этой сфере, считаются преступлениями и предусмотрены суровые наказания: «Также административным правонарушением признаются иные действия, не создающие большой общественной опасности. Так, согласно статье 137 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, купля-продажа органов человека, изъятие или трансплантация донорских органов в медицинских учреждениях, не включенных в перечень, определенный государством, и в целом вне медицинских учреждений, изъятие донорского органа для трансплантации без согласия лица или того же с целью принуждения к изъятию частного донорского органа, а также за запрещенные законом деяния по изъятию донорского органа в целях трансплантации у лиц предусмотрена уголовная ответственность. Виновным в этих действиях грозит тюремное заключение на срок до 7 лет, а также множество альтернативных видов наказаний».

По словам И.Гаджиева, помимо этого, подготовка, хранение, транспортировка, ввоз и вывоз донорских органов медицинскими учреждениями и другими лицами, не включенными в перечень, утвержденный государством, согласно статье 162-1 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, несоблюдение анонимности реципиента или донора, неосуществление установленных законом требований при изъятии органов у живого донора, неинформирование живым донором о его вредных привычках и известных заболеваниях, а также распространение информации о согласии или отказе взять органы человека после смерти с целью трансплантации считается административным правонарушением и влечет наложение максимального штрафа в размере 10 000 манатов.